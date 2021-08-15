От «Азбуки ДНР» до «формулы Штайнмайера»: Дайджест НД ►

Группировка «ДНР» придумала свою азбуку, националисты снова протестовали против формулы «Штайнмайера», а также что Лукашенко сказал о Донбассе во время своей пресс-конференции. Об этом рассказываем в дайджесте «Новостей Донбасса» за неделю.