От «Азбуки ДНР» до «формулы Штайнмайера»: Дайджест НД ►
Группировка «ДНР» придумала свою азбуку, националисты снова протестовали против формулы «Штайнмайера», а также что Лукашенко сказал о Донбассе во время своей пресс-конференции. Об этом рассказываем в дайджесте «Новостей Донбасса» за неделю.
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