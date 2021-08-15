Донбасс. Итоги недели 9 - 15 августа

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировано 92 481 заболевший ковидом. Из них 88 161 человек выздоровел, а 2 426 — умерли. За неделю зафиксировано 457 заболевших и 20 летальных случаев.



Группировка «ДНР» признает 52 009 заболевших COVID-19: 43 095 человек выписаны, 3 808 — скончались. За неделю — 2 086 новых случая болезни и 111 умерших.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 27 622 случая коронавируса: 26 103 человека выздоровели, 985 — умерли. За неделю — 250 новых случаев болезни и пять летальных случаев.



Группировка «ЛНР» подтверждает 7 816 случаев COVID-19: выписали 6 157 человек, 708 — умерли. За неделю — 544 новых случая болезни и 63 умерших.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Украина инициировала внеочередное заседание подгруппы безопасности в ТКГ из-за обострения на Донбассе. Российская сторона и приглашенные ею на переговоры группировки «Л/ДНР» отказали. Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



Спикер украинской делегации ТКГ Алексей Арестович сообщил, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников может заменять главу делегации в ТКГ Леонида Кравчука еще несколько месяцев, а может и до конца года.



Присоединение Великобритании к Нормандскому формату никак не повлияло бы на переговорный процесс, потому что Россия не выполняет свои обязательства. Такое мнение высказала британский посол в Украине Мелинда Симмонс.



Политика



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нарушает никаких международных норм, выдавая паспорта жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Российский «гуманитарный конвой» прибыл 12 августа в неподконтрольные Украине Донецк и Луганск. Министерство иностранных дел Украины отправило Москве очередную ноту протеста в связи с его отправкой.



Права человека



По данным «Медийной инициативы за права человека», что незаконные вооруженные формирования удерживают в заложниках 295 человек, в том числе 30 женщин.



Так называемых верховный суд группировки «ДНР» приговорил жителя Горловки Сергея Сичкарука к 12 годам лишения свободы за «госизмену».



Общество



На временно неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области доставили более 114 тонн гуманитарной помощи от Управления Верховного комиссара ООН.



МККК направил на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей 56,6 тонн гуманитарного груза.



Пенсионерам с оккупированных территорий на начало этого года ПФУ задолжал уже 83 млрд гривен. 11 млрд гривен из этой суммы могут быть истребованы лицами, состоящими на учете на подконтрольной территории.



Группировка «ДНР» напечатала «Азбуку Донбасса», которую подарит первоклассникам 1 сентября. Книга содержит пропагандистские лозунги, изображения флагов «ДНР» и «России».



«Генпрокуратура» при группировке «ЛНР» якобы собрала и передала «ДНР» доказательства участия гражданина Беларуси Романа Протасевича в боевых действиях на Донбассе.



Из-за роста заболеваемости коронавирусом группировка «ЛНР» ввела ряд новых карантинных мер - масочный режим в транспорте и отмена массовых мероприятий.



Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в ЮНИСЕФ с просьбой предотвратить втягивание детей в вооруженный конфликт и способствовать соблюдению их прав.



Боевые действия



В группировке «ЛНР» заявили о ранении жительницы поселка Голубовское получила в результате обстрела 9 августа.



Миссия ОБСЕ зафиксировала продление траншей в подконтрольных и неподконтрольных правительству районах на юге Донецкой области.



В Донецкой области утром 11 августа в ходе минометного обстрела поселка Новоселовка Вторая погиб 86-летний местный житель. В населенном пункте повреждены минимум три дома и одна хозпостройка, отсутствуют электроэнергия и мобильная связь.



В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили о том, что нетрезвый боевик на оккупированной Донетчине открыл стрельбу и применил гранату — погибло четверо наемников и трое местных жителя.



Дайджест ТВ-еженедельников



«Донбасс сегодня»: Кремль борется за голоса из ОРДЛО на российских выборах // Что будет с украинской мобильной связью в Донецке и Луганске и зачем группировка «ДНР» переводит свой «Феникс» на номера с российским кодом // Как сепаратистские группировки «крышуют» опасные для людей копанки на неподконтрольной территории.

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