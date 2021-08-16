Штаб ООС: За минувшие сутки боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки воскресенья боевики на Донбассе трижды нарушили режим тишины, с начала текущих суток на Донбассе нарушений не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



Противник обстреливал украинские позиции неподалеку Светлодарска из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 — из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. У Катериновки противник применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



«По состоянию на 7:00 утра 16 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — добавили в штабе.



Группировка «ЛНР» заявила об обстреле своих позиций в районе населенных пунктов Золотое-5 и Лозовое.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 14 августа 2021-го зафиксировала не менее 49 285 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 14 093 взрыва, 9 418 пролетевших неопределенных боеприпасов, 265 вспышек дульного пламени, 188 осветительных ракет, а также не менее 25 321 очереди и выстрела).