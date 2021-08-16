«ЛНР» сообщила о трех новых смертях от ковида

За минувшие сутки, 15 августа, в отдельных районах Луганской области зафиксировали три новых смерти от коронавируса. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



Кроме того, 20 человек выписали после выздоровления. О новых заболевших не сообщается.



За все время пандемии в ОРЛО подтверждают 7 816 случаев коронавируса. Из них 6 177 человек выздоровели, а 711 человек умерли.



Продолжают болеть 928 пациентов.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.