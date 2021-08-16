Полиция изучает записи видеокамер с места смерти мэра Кривого Рога

Следователи Национальной полиции изучают записи камер видеонаблюдения с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом сообщил глава Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило.
«В загородном доме Павлова обнаружили его тело с признаками огнестрельного ранения... Был сделан детальный осмотр места происшествия, сделан анализ камер видеонаблюдения. Сегодня мы рассматриваем три версии: убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием», — сказал начальник областной полиции на брифинге 16 августа.
Щадило уточнил, что информация с сервера обрабатывается. «Других людей мы на видео не видим, сегодня проводится детальный анализ», — сказал он.
Видеонаблюдение велось как прилегающей территории, так и внутренней.
Комментировать видео из дома Павлова, попавшее в соцсети, в полиции не стали.
Начальник областной полиции также сказал, что ему пока не известно, получал ли мэр Кривого Рога угрозы.
Следователи работают с женой покойного, которая находилась на море на момент смерти.
Смерть Константина Павлова наступила ориентировочно в 6-7 утра 15 августа.
Градоначальник владел охотничьим оружием и травматическим оружием.
При осмотре тела обнаружено одно огнестрельное ранение из охотничьего оружия — карабина. Изъятое оружие направлено на экспертизу.
Полиция не исключает версию доведение до самоубийства.
Кроме того, следствие изучает телефон покойного.
15 августа стало известно, что в собственном доме в селе Вольное нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Труп мужчины в крови нашел его знакомый. Рядом с ним лежало оружие.
По факту смерти Павлова открыто уголовное производство по статье 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.
Президент Владимир Зеленский намерен в понедельник заслушать руководителей правоохранительных органов в связи с произошедшим.