Полиция изучает записи видеокамер с места смерти мэра Кривого Рога

Следователи Национальной полиции изучают записи камер видеонаблюдения с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом сообщил глава Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило.



«В загородном доме Павлова обнаружили его тело с признаками огнестрельного ранения... Был сделан детальный осмотр места происшествия, сделан анализ камер видеонаблюдения. Сегодня мы рассматриваем три версии: убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием», — сказал начальник областной полиции на брифинге 16 августа.



Щадило уточнил, что информация с сервера обрабатывается. «Других людей мы на видео не видим, сегодня проводится детальный анализ», — сказал он.



Видеонаблюдение велось как прилегающей территории, так и внутренней.



Комментировать видео из дома Павлова, попавшее в соцсети, в полиции не стали.



Начальник областной полиции также сказал, что ему пока не известно, получал ли мэр Кривого Рога угрозы.



Следователи работают с женой покойного, которая находилась на море на момент смерти.



Смерть Константина Павлова наступила ориентировочно в 6-7 утра 15 августа.



Градоначальник владел охотничьим оружием и травматическим оружием.



При осмотре тела обнаружено одно огнестрельное ранение из охотничьего оружия — карабина. Изъятое оружие направлено на экспертизу.



Полиция не исключает версию доведение до самоубийства.



Кроме того, следствие изучает телефон покойного.

15 августа стало известно, что в собственном доме в селе Вольное нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Труп мужчины в крови нашел его знакомый. Рядом с ним лежало оружие.



По факту смерти Павлова открыто уголовное производство по статье 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.



Президент Владимир Зеленский намерен в понедельник заслушать руководителей правоохранительных органов в связи с произошедшим.