В Минобразования опровергли сообщения об отмене учебного процесса с 1 сентября

Информация в социальных сетях об отмене образовательного процесса в учебных заведениях с 1 сентября является недостоверной. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.



В ведомстве напомнили заявление министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, что при любом уровне эпидемической опасности образовательный процесс будет продолжаться.



В министерстве призвали пользоваться официальными страницами министерства в социальных сетях.



В целом, МОН рассматривает три варианта начала нового учебного года в Украине. Посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме при условии низкого уровня заболеваемости.



Образовательный процесс обеспечивается дистанционно в случае высокого уровня заболеваемости.



Образовательный процесс обеспечивается как дистанционно, так и в учебных заведениях с соблюдением правил дистанцирования и гигиены (наиболее вероятный), если будет зафиксирован средний уровень заболеваемости.