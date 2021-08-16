В Луганской области выявили семь новых случаев COVID-19

За минувшие сутки, 15 августа, в Луганской области лабораторно подтверждено семь новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



По три новых случая выявили в Лисичанске и Северодонецке, один в Кременной.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 27 629 случаях. Выздоровели — 26 103 пациентов, лечатся — 541, умерли 985 человек.



В ОГА отметили, что за время распространения этого вируса в области заболели 1 165 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели — 1 125.



Уровень заболеваемости в области на 100 000 населения равен 68 (при пороговом уровне 75) уровень госпитализации — 13,2 (при пороговом уровне 60).