Главу «администрации» Харцызска будут судить заочно

Руководительницу так называемой администрации Харцызска будут судить заочно за участие в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщили в Отдел информационной политики Донецкой облпрокуратуры.



По данным следствия, 40-летняя жительница Донецка с 2016 по 2019 годы занимала должность заместителя «и. о. главы администрации Горловки по социальным вопросам», а с 2019 года возглавила «администрацию» Харцызска.



«Находясь на указанной должности и по сей день, злоумышленница обеспечивает реализацию узурпированных представителями НЗФ РФ функций местной власти, в том числе по формированию так называемого "местного бюджета", проведение мобилизационной работы среди населения и привлечения граждан в ряды боевиков», — говорится в сообщении.



Кроме этого, выяснили правоохранители, проводит агитационно-разъяснительную и пропагандистскую работу.



Сейчас обвинительный акт направлен в Добропольский горрайонный суд Донецкой области для рассмотрения по существу.