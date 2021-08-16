Минздрав создал комиссию для анализа деятельности Донецкого медуниверситета

В министерстве здравоохранения создали специальную комиссию, которая проанализирует эффективность деятельности Донецкого Национального медицинского университета и его филиалов, созданных после 2014 года.



Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.



По результатам анализа в министерстве примут решение о дальнейшей деятельности университета и функционирования его филиалов.

Донецкий медуниверситет является вузом-переселенцем. Сегодня он базируется в Краматорске, Мариуполе и Кропивницком. Последний филиал после окончания 2020/21 учебного года было решено ликвидировать, что вызвало протесты студентов и коллектива.



Восстановленный в должности ректoр Петр Кoндратенкo приостановил ликвидацию филиала в Кропивницком.