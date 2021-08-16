Под Бахмутом мужчина угрожал взорвать себя гранатой

В одном из местных магазинов села Яковлевка Бахмутского района мужчина угрожал взорвать себя гранатой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.



На место происшествия прибыла полиция и взрывотехники.



«Полицейские с применением международных стандартов медиации начали переговоры со злоумышленником. В результате слаженных и профессиональных действий мужчина был разоружен и доставлен в райотдел полиции», — говорится в сообщении.



Взрывотехники изъяли опасный предмет. Он направлен на экспертизу.



Предварительная правовая квалификация события — ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.