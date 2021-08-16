Польша завтра передаст Украине 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Украина во вторник получит от Польши 650 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщил председатель Канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, передает «Польское радио».



Это будет перепродажа вакцины. При этом польские власти не разглашают стоимость сделки. «Есть правило не потерять и не заработать. Отдельные страны покрывают расходы на транспорт, который мы организуем», — отметил глава Правительственного агентства стратегических резервов Михал Кучмеровський.



Кроме того, Польша перепродала вакцины от COVID-19 в Австралию, Испанию, Португалию, Норвегию.



Ранее сообщалось, что Польша перепродаст Украине 1,2 миллиона доз вакцин AstraZeneca.