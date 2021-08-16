Дело «министра энергетики ЛНР» направили в суд

Обвинительный акт по делу «министра топлива, энергетики и угольной промышленности» группировки «ЛНР» направлен в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской облпрокуратуры.



По данным следствия, в 2016 году обвиняемый был назначен на руководящую должность в это «министерство», а в январе 2019 года — его руководителем.



«Обвиняемый до сих пор обеспечивает функционирование ведомства, формирует и организует работу в топливно-энергетическом комплексе. Своими действиями "министр топлива, энергетики и угольной промышленности" осуществляет подрывную деятельность против Украины в поддержку режима оккупации части Луганской области», — говорится в сообщении.



Сейчас обвиняемый находится в розыске. На основании постановления следственного судьи проведено специальное досудебное расследование.



«Чиновника» будут судить заочно за совершение действий в целях насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины).