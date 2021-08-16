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С начала суток на Донбассе соблюдается режим тишины

16 августа 2021, 18:09

С начала суток на Донбассе соблюдается режим тишины

С начала текущих суток украиснкая сторона не зафиксировала обстрелов со стороны пророссийских боевиков на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Там также отметили, что ВСУ полностью контролирует ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе начал действовать с 27 июля 2020 года. Соответствующая договоренность в рамках ТКГ предусматривала, в том числе, запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп, на ведение снайперского огня.

Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.

В ОБСЕ зафиксировали снижение почти на 80% количество обстрелов за год на Донбассе. За последние месяцы ситуация с безопасностью в зоне конфликта ухудшилась, констатировали в организации.

СММ ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 14 августа 2021-го зафиксировала не менее 49 285 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 14 093 взрыва, 9 418 пролетевших неопределенных боеприпасов, 265 вспышек дульного пламени, 188 осветительных ракет, а также не менее 25 321 очереди и выстрела).

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