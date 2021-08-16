С начала суток на Донбассе соблюдается режим тишины

С начала текущих суток украиснкая сторона не зафиксировала обстрелов со стороны пророссийских боевиков на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Там также отметили, что ВСУ полностью контролирует ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.