С начала суток на Донбассе соблюдается режим тишины

С начала текущих суток украиснкая сторона не зафиксировала обстрелов со стороны пророссийских боевиков на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Там также отметили, что ВСУ полностью контролирует ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе начал действовать с 27 июля 2020 года. Соответствующая договоренность в рамках ТКГ предусматривала, в том числе, запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп, на ведение снайперского огня.
Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.
В ОБСЕ зафиксировали снижение почти на 80% количество обстрелов за год на Донбассе. За последние месяцы ситуация с безопасностью в зоне конфликта ухудшилась, констатировали в организации.
СММ ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 14 августа 2021-го зафиксировала не менее 49 285 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 14 093 взрыва, 9 418 пролетевших неопределенных боеприпасов, 265 вспышек дульного пламени, 188 осветительных ракет, а также не менее 25 321 очереди и выстрела).