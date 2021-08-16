Премьер и министр обороны Швеции приедут на саммит «Крымской платформы»

Премьер-министр Швеции Стефан Левен и министр обороны Питер Хультквист 23 августа посетят Киев для участия в саммите «Крымской платформы». Визит анонсирован на сайте шведского правительства, передает «Европейская правда».



«Цель Крымской платформы — повысить осведомленность международного сообщества о незаконной аннексии Крыма Россией и улучшить координацию действий в ответ на незаконную аннексию», — говорится в заявлении.



В премьерской канцелярии отметили, что участие Левена укрепляет принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что на Крымской платформе будут присутствовать представители высокого уровня от 42 стран и международных организаций.



Как сообщалось, США определились с представителем на первом саммите «Крымской платформы» — им будет министр транспорта Питер Буттиджедж. В событии также планируют лично принять участие президенты Польши, Латвии и Словакии.



«Крымская платформа» – это инициатива Украины по созданию нового консультативного формата с целью деоккупации Крыма и восстановления украинского суверенитета над полуостровом. Саммит инициативы состоится 23 августа в Киеве.