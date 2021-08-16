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Россия установила «рабочие контакты» с группировкой «Талибан», которую считает террористической

16 августа 2021, 21:33

Россия установила «рабочие контакты» с группировкой «Талибан», которую считает террористической

Россия установила рабочие контакты с представителями группировки «Талибан», которая захватила власть в Афганистане. Об этом сообщает МИД РФ.

Как написали в пресс-службе российского ведомства, обстановка в Кабуле и Афганистане в целом «стабилизируется».

«Талибы приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий», — говорится в заявлении.

Также спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов уже заверил, что «договороспособность талибов не вызывает сомнений у российской стороны», сообщает российский «Интерфакс».

«Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство», — заявил Кабулов.

Вместе с тем, в России движение «Талибан» официально признано террористическими и запрещено на территории РФ. Упоминать об этом должны все российские СМИ в своих публикациях о «Талибане».

С мая 2021 в Афганистане идут активные военные действия. Они начались после объявления США о выводе войск из Афганистана, где те находились более 20 лет: сначала — для сдерживания «Талибана» и борьбы с террористами, совершивших нападения на США, затем — для укрепления безопасности страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа покинул страну после того, как отряды движения «Талибан» начали наступление на столицу страны Кабул. После захвата Кабула «Талибан» заявил, что война в Афганистане закончена и пообещал «мир со всеми». Талибы планируют в ближайшее время объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан. Страна уже была с таким названием более 20 лет назад, когда «Талибан» контролировал в стране.

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