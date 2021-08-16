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В Донецкой области проведут сборы теробороны

16 августа 2021, 22:53

В Донецкой области проведут сборы теробороны

В Донецкой области проведут учебные сборы воинской части теробороны А7037. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Учения пройдут в селе Урзуф Мариупольского района и в селе Новоэкономическое Покровского района.

«В настоящее время перед Украиной остро стоят внешние вызовы и угрозы национальной безопасности, связанные с военной агрессией РФ, что обусловливает необходимость наращивания возможностей территориальной обороны региона в общей системе обеспечения национальной безопасности Украины», — отметил заместитель главы ДонОГА Вадим Филашкин.

Он добавил, что вопрос территориальной обороны является важным для развития региона, экономического роста, сплоченности населения и мирного существования.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта 2021 года ввел в действие решение СНБО «О Стратегии военной безопасности Украины». В частности, в ней предусматривается создание территориальной обороны — военных подразделений из местных жителей-резервистов.

Ранее в Азовском море проводились тактические учения подразделений Объединенных Сил. К зоне учений приближался корабль погранслужбы ФСБ РФ.

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