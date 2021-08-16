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В донецком парке кованых фигур установят металлическое сердце. На нем будет реклама фирмы друга Пушилина

16 августа 2021, 23:40

В донецком парке кованых фигур установят металлическое сердце. На нем будет реклама фирмы друга Пушилина

К 20-летию донецкого парка кованых фигур в нем установят сердце из металла. Об этом сообщается в местных пабликах.

К сердцу прикрепят 17 металлических элементов — все они вместе будут вращаться под действием ветра, имитируя сердцебиение. Сердце станет третьей кинетической фигурой в парке Донецка.

В центре скульптуры планируют установить знак с аббравиатурой ПКФ (парк кованых фигур). Кроме того, на фигуре будет табличка спонсора — местной дистрибьютерской компании-монополиста «Мастер-торг». Ее владелец — близкий друг Дениса Пушилина — Дмитрий Егурнов, о котором «Новости Донбасса» делали расследование.



Металлическую работу планируют установить 18 сентября на ежегодном кузнечном фестивале.

Перед фестивалем 2020 года основатель парка кованых фигур Виктор Бурдук отмечал, что состояние железных произведений плачевное.

«Такого состояния парка кованых фигур я еще не помню. Это просто катастрофа. Каждый раз после его посещения, у меня разрывается сердце. Парк разрушается, есть скульптуры, которые сломаны людьми, но еще больше они страдают от бесхозяйственности – все ржавеет на глазах».

Сначала «ДНР» заявляла, что не имеет ресурсов на реставрацию фигур. Впоследствии, весной 2021 года, группировка отчиталась о начале работ по восстановлению.

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