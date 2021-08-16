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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 августа

16 августа 2021, 23:10

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 августа

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области зарегистрировали восемь заболевших ковидом. Всего — 92 489 случаев COVID-19. Из них 89 161 человек выздоровел, а 2 406 — умерли.

Группировка «ДНР» не проводила исследования на коронавирус 15 августа.

На подконтрольной властям территории Луганской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусом. Всего коронавирус подтвержден в 27 629 случаях: выздоровели 26 103 пациента, умерли — 985.

В отдельных районах Луганской области зафиксировали три новых смерти от коронавируса. О новых заболевших не сообщается. Всего группировка «ЛНР» признает 7 816 случаев коронавируса. Из них 6 177 пациентов выписаны, а 711 человек умерли.

Общество

Самопровозглашенные власти в ОРДО объявили о проведении массовых мероприятий ко Дню города Донецка и Дню шахтера, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Так, 13 августа, «минздрав» группировки зарегистрировал 454 заболевших коронавирусом и 10 смертей среди пациентов с таким диагнозом.

Обвинительный акт по делу «министра топлива, энергетики и угольной промышленности» группировки «ЛНР» направлен в суд. «Чиновника» будут судить заочно за совершение действий в целях насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и госграницы (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Боевые действия

Житель Кировского района Донецка в результате неосторожного обращения с запалом гранаты спровоцировал его детонацию. Об этом заявили в «МВД» группировки «ДНР».

Боевики требуют от наблюдателей миссии ОБСЕ согласовывать визиты в подконтрольные им населенные пункты.

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