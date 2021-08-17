Украинцы, которые вакцинируются от ковида с 18 августа, получат билеты на концерт ко Дню независимости

Украинцы, которые вакцинируются от коронавируса начиная с 18 августа, получат в качестве поощрения билеты на праздничный концерт ко Дню независимости, который пройдет на НСК «Олимпийский» в Киеве.



Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».



«Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации и прививочных пунктах со среды [18 августа], получат бесплатные билеты на праздничный концерт, посвященный Дню независимости, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский"», — сказал министр.



Ляшко рекомендует делать прививки для получения билетов в центрах, расположенных в местах наибольшего скопления людей — например, в торгово-развлекательных центрах.



Также глава Минздрава призвал украинцев пересмотреть отношение к вакцинации, ведь «это единственный действенный способ защиты от коронавирусной болезни, уже показывающий результат».



Концерт «Независимость в нашей ДНК. День независимости страны» на стадионе НСК «Олимпийском» в Киеве состоится вечером 24 августа. В нем примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, симфонический оркестр.



По данным Минздрава, по состоянию на 16 августа было сделано 7 584 403 прививки от коронавируса. Из них получили одну дозу — 4 793 098 человек, завершили вакцинацию, получив две дозы, — 2 791 305.

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