В ОБСЕ узнали подробности ранения женщины в Голубовском

Миссия ОБСЕ подтвердила сообщение группировки «ЛНР» о ранении женщины в Голубовском в результате обстрела 9 августа. Об этом сообщается в отчете миссии.



13 августа муж пострадавшей рассказал наблюдателям, что вечером 9 августа он с женой был во дворе у дома, когда сначала услышал стрельбу, а затем увидел, что лицо его жены было залито кровью.



«По его словам, скорая отвезла его жену в больницу в н. п. Голубовка (бывш. Кировск; неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска), а затем пострадавшую перевели в больницу в н. п. Луганск (неподконтрольный правительству)», — говорится в отчете.



В тот же день медперсонал больницы в Луганске сообщил патрулю миссии, что 10 августа в больницу поступила женщина, которая перенесла хирургическую операцию по удалению пули из ее лица.