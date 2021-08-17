«Vodafone Украина» планирует купить телеком-оператора у Ахметова

Мобильный оператор «Vodafone Украина» планирует приобрести более 50% акций телеком-оператора Vega, который в ходит в состав группы SCM Рината Ахметова. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в отрасли.



По словам собеседника агентства, соответствующие документы уже рассматриваются в Антимонопольном комитете Украины.



В «Vodafone Украина» и Vega отказались комментировать информацию о сделке.



В ноябре 2020 года «Vodafone Украина» — второй по величине оператор мобильной связи в Украине — заявил о планах строить собственную сеть фиксированного интернета.



Vega присутствует в 22 областях Украины. Оперативное управление телеком-оператором осуществляет ЧАО «Фарлеп-Инвест».