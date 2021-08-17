В районе проведения ООС ранен украинский военный

Сегодня, 17 августа, в ходе обстрела на Донбассе один украинский военный получил ранение. Об этом сообщили в пресс-службе ОТУ «Север».



«Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич"», — говорится в сообщении.



Отмечается, что раненого доставили в лечебное учреждение, его состояние удовлетворительное.



О действиях вооруженных формирований сообщено представителям ОБСЕ.

За прошедшие сутки 16 августа, в районе проведения операции Объединенных сил боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий ВСУ погиб.