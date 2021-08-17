«ДНР»: 460 заболевших и 34 умерших от ковида за сутки

За минувшие сутки, 16 августа, в отдельных районах Донецкой области выявили 460 заболевших коронавирусной болезнью. Кроме того, 164 человека выздоровели, а 34 — умерли.



Об этом сообщает «Минздрав» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 52 469 случаев ковида. Из них 43 259 пациентов выздоровели, а 3 842 человека умерли.



Продолжают болеть 5 368 пациентов.



Всего за сутки выявлено 190 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 128 человек. Всего на лечении находится 2 116 пациентов с пневмониями, из них 812 на кислородной поддержке (+ 71 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.