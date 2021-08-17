«Вопиющие нарушения прав человека»: Зеленский отреагировал на задержания крымских татар

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия снова вопиюще нарушает права человека в Крыму и потребовал немедленно освободить задержанных сегодня крымских татар.



«Сегодня утром в домах крымских татар прошли обыски и задержания. Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди освобождены», – говорится в заявлении Зеленского в Twitter.



Он также призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на эту ситуацию.



Сегодня российские силовики провели обыски в оккупированном Крыму и задержали пятерых крымских татар, сообщила «Крымская солидарность».



Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с этими событиями. МИД потребовал освободить задержанных сегодня людей, а также всех незаконно удерживаемых Россией граждан Украины.



«Рассматриваем указанные незаконные обыски и задержания как провокацию накануне инаугурационного саммита Крымской платформы», – подчеркивается в заявлении.

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