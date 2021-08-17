В Луганской области — почти 70 новых случаев ковида и три смерти

За минувшие сутки, 16 августа, в Луганской области лабораторно подтверждено 68 новых случаев коронавируса. От осложнений умерли еще трое больных. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



19 новых случаев выявили в Лисичанске, 14 в Северодонецке, семь в Станице Луганской, по пять в Попасной и Старобельске, по четыре в Беловодске, Меловом, Новопскове, по два в Кременной и Марковке, по одному в Сватово и Троицком.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 27 697 человек. Из них выздоровели — 26 143 (40 за последние сутки), лечатся — 566, умерли 988 человек.



Уровень заболеваемости в области на 100 000 населения равен 71 (при пороговом уровне 75) уровень госпитализации — 12,6 (при пороговом уровне 60).