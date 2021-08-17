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Шкарлет: Образовательные центры для жителей ОРДЛО и Крыма будут работать до 24 сентября

17 августа 2021, 14:59

Шкарлет: Образовательные центры для жителей ОРДЛО и Крыма будут работать до 24 сентября

Образовательные центры «Крым — Украина» и «Донбасс — Украина» будут работать до 24 сентября. Об этом во время брифинга рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Также он сообщил, что по состоянию на 17 августа на горячую линию по вопросам образования для жителей временно оккупированных территорий поступило более тысячи обращений.

Министр напомнил, что абитуриенты со временно оккупированных территорий могут поступать для получения степени бакалавра, младшего бакалавра, магистра на основе полного общего среднего образования и получения образовательно-профессиональной степени специализированного младшего бакалавра на основе базового среднего образования или полного общего среднего образования.

Такие поступающие могут подавать документы как на места, финансируемые за счет государственного бюджета, так и за средства физических и юридических лиц.

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