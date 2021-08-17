В Мариуполе закроют магазины и рынки, если персонал не будет вакцинирован от коронавируса

Власти Мариуполя закроют предприятия сферы обслуживания и рынки, если персонал не будет вакцинирован от COVID-19. Об этом заявил заместитель городского головы Сергей Орлов на встрече с предпринимателями города.



«Ваша работа непосредственно связана с прямой коммуникацией с людьми, поэтому все работники должны быть вакцинированы. Ведь сегодня это единственная возможность защитить себя и покупателей. Ключевое – гарантия дальнейшей работы ваших заведений», – цитирует Орлова пресс-служба горсовета.



Заместитель мэра напомнил, как во время локдауна пострадали рынки, магазины и торговые сети.



Орлов заявил, что если персонал не будет вакцинирован, то предприятия сферы обслуживания и рынки будут закрыты, поскольку, в первую очередь, это опасно для посетителей.



Директор департамента здравоохранения горсовета Андрей Ремпель отметил, что огласно плану вакцинации, до 1 сентября прививки должны сделать 25% взрослого населения, до 1 ноября – 50%, а к концу года – 75%.



По его словам, муниципалитет готов организовать выездные бригады врачей на предприятия или рынки, чтобы на месте провести вакцинацию работников.

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