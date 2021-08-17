В Донецкой области будут судить за проведение «сходки» криминальных авторитетов

В Донецкой области перед судом предстанут пять человек, которые обвиняются в проведении преступной «сходки». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



По данным следствия, в феврале 2021 на территории одной и тюрем в Донецкой области состоялось преступное собрание, «на котором правонарушители осуществили координацию совместной преступной деятельности и распределили сферы преступного влияния».



В частности, на «сходке» обсуждались вопросы изменения «смотрящего», наполнение «общака» и распределения с него незаконно полученных денег.



Правоохранители установили четырех участников «сходки» из числа лиц, отбывающих наказание в указанной тюрьме, в возрасте от 30 до 44 лет, а также 35-летнего жителя Донецкой области, который участвовал в собрании по мобильной связи.



Всем пятерым инкриминируется организация проведения преступного собрания для «координации преступной деятельности, распределения сфер преступного влияния» — часть 1 статьи 255-2 Уголовного кодекса Украины.



Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.