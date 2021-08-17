Боевики 5 раз стреляли сегодня, 1 раненный

С начала текущих суток, 17 августа, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает штаб ООС.



Обстрелы зафиксированы вблизи Причепиловки, Водяного Ясиноватского района и Песок.



Боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



На севере Луганской области зафиксирован пролет беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.



В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение. Он находится в лечебном учреждении, состояние здоровья — удовлетворительное.



ВСУ открывали огонь в ответ.

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