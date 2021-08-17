Жители ОРДЛО массово выезжают с неподконтрольного Донбасса – правозащитники

В последнее время жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей массово выезжают с временно неподконтрольных украинской власти территорий. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».



Правозащитники отмечают, что с начала августа на «границе» ОРДЛО с РФ начали образовываться очереди на выезд. Люди стоят в ожидании по 11-15 часов.



Мониторы в ОРДЛО и глава организации Вера Ястребова выяснили причины массового выезда людей:

Родители едут устраивать своих детей, поступивших в вузы РФ и Украины в этом году. «Есть потребность устроить ребенка в общежитие и побыть с ним 1 сентября. Для многих семей это своеобразное событие, когда ребенок поступает на первый курс вуза», – поясняют правозащитники. Отпуск. Заканчивается лето, люди хотят успеть отдохнуть на море. Выезжают в основном в Абхазию, Крым, Анапу. Люди напуганы активностью предвыборной кампании в ОРДЛО, работой информационных центров и принуждением принимать участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ.

По данным правозащитников, 13 сентября – это последний день актуализации данных и получения СМС-кода на портале «Госуслуги» для использования этого кода в день голосования 17, 18, 19 сентября. Если человек не получил этот СМС-код, то не сможет принять участие в голосовании.



«Поэтому именно на это время до 13 сентября люди выезжают из ОРДЛО по причинам, которые мы описали в первых двух пунктах», – добавили в «Восточной правозащитной группе».