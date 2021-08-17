Проезд за взятку: На КПВВ «Новотроицкое» обнаружили перевозчика денег

Через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» мужчина пытался провезти крупную сумму денег, предложив взятку пограничникам. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



Во время осмотра автомобиля «ВАЗ» пограничники совместно с сотрудниками ГФС обнаружили спрятанные наличные на общую сумму 128 000 гривен.



«Чтобы правоохранители дали возможность беспрепятственно проехать на контролируемую Украиной территорию и не применяли административных мер, 63-летний водитель предложил 40 000 российских рублей и 20 000 гривен. От взятки пограничники отказались. Попытку подкупа задокументировали», – говорится в сообщении.



По факту предложения неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 369 УК) пограничники направили сообщение в Волновахский отдел полиции ГУНП в Донецкой области. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.