Дело Шеремета: Суд оставил в силе меры пресечения для Антоненко и Дугарь

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета: Андрей Антоненко до 17 октября остается под домашний арестом, Яна Дугарь — под личными обязательствами. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



Соответствующее решение суд внес во вторник, удовлетворив таким образом ходатайство прокурора.



«Продлить круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля до 17 октября 2021 года... Продлить срок действия личных обязательств обвиняемой Дугарь... до 17 октября 2021 года», — говорится в определении суда, оглашенном во вторник.



Судебное заседания по существу обвинения отложено до 11 часов 31 августа.

20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.



Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто троим: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.



25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.



Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко больше года содержался под стражей.



Апелляционный суд неоднократно оставлял в силе меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.



30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому по «делу Шеремета» Андрею Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.