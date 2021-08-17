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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 августа

17 августа 2021, 21:04

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 августа

Ситуация с распространением COVID-19

В отдельных районах Донецкой области выявили 460 заболевших, 34 человека умерли от ковида. Всего группировка «ДНР» подтверждает 52 469 случаев ковида: 43 259 пациентов выздоровели, а 3 842 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 68 новых случаев коронавируса. От осложнений умерли еще трое больных. Всего коронавирус выявлен у 27 697 человек: выздоровели — 26 143, умерли 988 человек.

В отдельных районах Луганской области среди пациентов с коронавирусом скончались 13 человек. Новых случаев заболевания не зарегистрировали. Всего группировка «ЛНР» признает 7 816 случаев заболевания: выписали 6 189 пациентов, умерли 724 заболевших.

Политика

Законопроект о госполитике переходного периода на оккупированных территориях содержит условия контактов украинских органов и чиновников с Россией и ее оккупационными администрациями. Документ также предлагает закрепить условия проведения выборов на этих территориях после деоккупации.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что власть должна работать для возвращения людей в Украину, в том числе тех, кто выехал из Донбасса.

Боевые действия

Миссия ОБСЕ подтвердила сообщение группировки «ЛНР» о ранении женщины в Голубовском в результате обстрела 9 августа.

Общество

Приморский районный суд Одессы приговорил к четырем годам тюрьмы гражданина РФ за обеспечение услугами связи по передаче трафика незаконных локальных операторов связи «Лугафон» и «ЛугаКий» («ЛНР») на территорию России. r

Образовательные центры «Крым — Украина» и «Донбасс — Украина» будут работать до 24 сентября.

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