Служба внешней разведки обжалует возобновление Семочко, который под следствием

Служба внешней разведки обратится в суд за разъяснением относительно возобновления Сергея Семочко в должности первого заместителя главы ведомства. Об этом говорится в заявлении Службы.



СВРУ оставляет за собой право обжаловать решение о возобновлении С. Семочко на должности в Службе



В Службе отмечают, что Семочко был назначен на эту должность указом президента от 31 июля 2018 года без соблюдения соответствующих требований действующего законодательства. На тот момент в ведомстве была только одна должность первого зама, которую занимал другой военнослужащий.



Служба указывает, что порядок назначения Семочко и получение им зарплаты во время службы сейчас является предметом уголовного производства, а суды всех инстанций исследовали только вопрос его увольнения и социальной защиты, не углубляясь в проблемы назначения, которые расследует ГБР. При этом в Службе вынуждены «решать оставленную нам проблему», обеспечивая социальную защиту Семочко, как и любого военнослужащего.



РанееОкружной административный суд Киева восстановил Сергея Семочко ​в должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.



«Служба вынуждена обратиться в суд за разъяснением этого решения и оставляет за собой право его обжаловать», — говорится в сообщении Службы.

В 2018 году журналисты проекта Bihus.Info выяснили, что семья Семочко владеет тремя домами общей стоимостью около 8 миллионов долларов, а родственники имеют российские паспорта. Контрразведка СБУ позже подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.



По данным СМИ, родственники Семочко постоянно «курсировали» между Киевом и аннексированным Крымом.



НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье «незаконное обогащение». Позже СБУ открыла уголовное производство по статье «государственная измена».



Сам Семочко утверждает, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов.



В апреле 2019-го на тот момент президент Петр Порошенко уволил Семочко.