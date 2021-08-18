Почти полторы тысячи заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

За вторник, 17 августа, в Украине выявили 1 447 новых случаев заражения коронавирусом, что на 557 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 712 пациентов, а 40 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 268 666 человек. Из них выздоровели 2 198 220 пациентов, а 53 336 человек умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.



Вчера провели 60 654 тестирования.