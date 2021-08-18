За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим тишины, есть раненый

За прошедшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный ВСУ. Он находится в военном госпитале в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.



Противник открывал огонь по украинским позициям в районе Причепиловки, Водяного, Песок, Новолуганского, Золотое-4, применяя минометы 120-го и 82-го калибров, автоматические станковые и подствольные гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Кроме того, на севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.



О всех нарушениях Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.



«По состоянию на 7:00 утра 18 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — отметили в штабе.



Группировка «ЛНР» заявила об обстреле своих позиций в районе поселка Золотое-5 и села Желобок.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 15 августа 2021-го зафиксировала не менее 50 381 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 14 248 взрывов, 9 634 пролетевших неопределенных боеприпаса, 265 вспышек дульного пламени, 189 осветительных ракет, а также не менее 26 045 очередей и выстрелов).