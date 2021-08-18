Полицейского из Енакиево, который перешел на сторону «ДНР», заочно осудили на 10 лет

Бывшего старшего оперуполномоченного сектора уголовного розыска Енакиевского городского отдела ГУ МВД в Донецкой области Алексея Мащенко заочно осудили за участие в деятельности террористической организации «ДНР». Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор.



Согласно материалам дела, Мащенко перешел на сторону боевиков в 2014 году и до сих пор продолжает занимать должность в подразделении внутренней безопасности в «Управлении МВД» группировки «ДНР».



Показания в суде дала уроженка Донецкой области, которая периодически посещает своих родственников на временно оккупированной территории.



В сентябре 2019 года она находилась в городе Енакиево и обратилась в отделение полиции, чтобы сообщить о мошеннических действиях работников одного из обменных пунктов. Однако заявление в полиции от нее не приняли.



«Через некоторое время к ней обратился Мащенко, который сообщил, что он является сотрудником внутренней безопасности и предложил ей информировать его о неправомерных действиях полицейских "ДНР". При этом он уточнил, что все обменные пункты покрывает полиция. Женщина ответила, что сотрудничать с полицией не будет, потому никакой информации, что их интересует не знает», — говорится в материалах дела.



Еще один свидетель рассказал, что в 2015-206 годах проходил службу в «ДНР» в военной части 08-805 «Оплот». В сентябре 2016 года в Енакиево был задержан за нарушение правил комендантского часа. По его словам, к нему в изолятор приходил Мащенко и предлагал сотрудничество.



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