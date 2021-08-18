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«ДНР» зарегистрировала более 300 новых случаев коронавируса. 31 пациент умер

18 августа 2021, 11:55

«ДНР» зарегистрировала более 300 новых случаев коронавируса. 31 пациент умер

За минувшие сутки «минздрав» группировки «ДНР» зарегистрировал 341 новый случай коронавируса и 31 смерть среди заболевших ранее.

По состоянию на 18 августа, коронавирус в отдельных районах Донецкой области диагностировали у 52 810 человек. С полным выздоровлением выписали 43 485 пациентов, 3 873 заболевших скончались.

За сутки выявлено 188 случаев пневмоний, на 2 случая меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 116. Всего на лечении 2159 пациентов с пневмониями, из них 869 на кислородной поддержке (+ 71 за сутки).

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2247 ранее переболевших пациентов.

У властей Украины нет данных об эпидемиологической ситуации на неподконтрольных территориях.

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