Разумков созывает внеочередную сессию Рады из-за «Крымской платформы»

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента 23 августа. Об этом сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.



На сессии будет рассматриваться проект постановления об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентским ассамблеям ОБСЕ, НАТО, ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств об усилении международного сотрудничества в рамках «Крымской платформы» для противодействия агрессии России.



Внеочередная сессия Верховной Рады начнется в 16:00, она созывается по требованию 156 народных депутатов.

Учредительный саммит «Крымской платформы» состоится 23 августа в Киеве. В мероприятии примут участие представители более 40 стран и международных организаций.