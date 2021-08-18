На Луганщине за сутки ковидом заболели 65 человек, один умер

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтвердили 65 новых случаев COVID-19. От осложнений умер еще один больной, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Коронавирусом заболели жители Северодонецка – 20, Лисичанска – 16, Попасной и Станицы Луганской – по шесть, Беловодска, Новоайдара, Новопскова и Старобельска – по три, Марковки и Сватово – по два, Мелового – один.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 39-летний мужчина из Рубежного.



За все время пандемии диагноз COVID-19 был подтвержден у 27 762 жителей Луганщины. Из них выздоровели – 26 177 человек, умерли – 989.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 75 (при пороговом уровне 75) уровень госпитализации – 11,7 (при пороговом уровне 60).