В ОРЛО начали продавать «ускорение очереди» на подачу документов

В отдельных районах Луганской области, подконтрольных группировке «ЛНР», бюрократия в сфере недвижимости достигла таких масштабов, что появились «дельцы», которые за деньги предлагают ускорить очередь на оформление документов.



В этой связи в «министерстве юстиции ЛНР» призвали местных жителей «остерегаться мошенников, предлагающих различного рода услуги по ускорению очереди на подачу документов в отделы регистрации прав на недвижимость».



В «ведомстве» заявили, что ведение списков и каких-либо предварительных записей на подачу документов действующим «законодательством» не предусмотрено.



«Получение талонов на подачу документов в соответствии с действующим законодательством происходит исключительно в порядке живой очереди», – утверждают в «минюсте ЛНР».



Там добавили, что в случае записи в какие-либо списки на подачу документов об этом следует сообщать в «правоохранительные органы» и «минюст».