Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Участвующий в выборах в Госдуму «экс-премьер ДНР» задекларировал нулевой доход 

18 августа 2021, 14:13

Участвующий в выборах в Госдуму «экс-премьер ДНР» задекларировал нулевой доход 

Бывший «премьер-министр» группировки «ДНР» Александр Бородай задекларировал нулевой доход перед выборами в Госдуму России, куда он баллотируется от правящей партии «Единая Россия» в Ростовской области. Об этом сообщает проект «Кавказ. Реалии» со ссылкой на данные ЦИК о доходах и имуществе кандидатов в депутаты.

Однако при заявленных нулевых доходах за год Бородай, который возглавляет сейчас «Союз добровольцев Донбасса», потратил 15 млн рублей на покупку нежилого помещения в Москве и внедорожника Lexus GX 460.

Источником средств Бородай назвал накопления за предыдущие годы и доход от продажи имущества. Сейчас, согласно декларации, на восьми счетах у него хранятся около 313 000 рублей.

Также в его собственности — два земельных участка в Московской (2,3 тысячи квадратных метров) и Ростовской (47/100 доли на участке в 351,3 тысячи квадратных метров) областях, а также две квартиры в Москве (общей площадью 205 кв. м) и два нежилых помещения там же (168 кв. м).

Александр Бородай является соратником бывшего кремлевского куратора «Л-ДНР» Владислава Суркова. По данным «Восточной правозащитной группы», сейчас Сурков курирует политические процессы в ОРДЛО, в частности, выборы в Госдуму.

Еще по теме

Люди
Александр Бородай
Организации
Госдума выборы в России

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:58
«ДНР» объявила график учебного года и как пройдет 1 сентября
15:57
Экономику ОРДЛО не удастся восстановить до довоенного уровня, заявил Резников
14:48
«ДНР» признала, что пропуск через «Успенку» не ускорился после ремонта и посетовала на РФ
13:59
В ОРЛО начали продавать «ускорение очереди» на подачу документов
11:55
«ДНР» зарегистрировала более 300 новых случаев коронавируса. 31 пациент умер
11:07
«ЛНР» не будет менять правила пересечения КПВВ в ближайшее время
10:15
В Москве продлили арест бывшему главе «Миндоходов ДНР» Тимофееву. Его обвиняют в мошенничестве
09:36
Почти 100 заболевших и 11 смертей: статистика «ЛНР» по коронавирусу за сутки
09:09
«ЛНР»: В Луганске в результате взрыва гранаты погиб мужчина
21:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 августа
20:49
Авария в Уренгое: «ДНР» объяснила причину подорожания топлива на заправках
17:04
На Донбассе беспилотники ОБСЕ попали под обстрел над позициями боевиков
13:14
«ДНР»: 460 заболевших и 34 умерших от ковида за сутки
10:02
С многоэтажки в Горловке убрали десятки тонн стройматериалов после обрушения кровли
09:43
«ЛНР»: От коронавируса за сутки умерли 13 человек
все новости
18:56
Заливают бетоном: Кириленко рассказал, когда откроют мост в Славянске
18:11
На Донбассе с начала суток сохраняется тишина
17:48
На Луганщине задержали участницу незаконных вооруженных формирований
17:11
На неподконтрольном Донбассе затоплены не менее 49 угольных шахт – гидрогеологи
17:06
Пересечение КПВВ и границы: Кабмин отменил самоизоляцию для привитых хотя бы одной дозой
17:05
Одесского чиновника подозревают в «торговле» надбавками для военных из ООС
16:30
На Луганщине агента ФСБ РФ осудили на 8 лет тюрьмы
16:22
Меркель на встрече с Путиным планирует обсудить Украину и Афганистан
15:58
«ДНР» объявила график учебного года и как пройдет 1 сентября
15:57
Экономику ОРДЛО не удастся восстановить до довоенного уровня, заявил Резников
15:41
На Донетчине закупили 16 новых школьных автобусов
15:26
Кабмин поручил проверить «Донецкоблгаз» перед отопительным сезоном
14:59
В Украине создадут биокластер по производству вакцин и тест-систем
14:48
«ДНР» признала, что пропуск через «Успенку» не ускорился после ремонта и посетовала на РФ
14:39
На Донетчине вакцинацию от коронавируса прошли только 41% работников образования
все новости
ВИДЕО
От «Азбуки ДНР» до «формулы Штайнмайера»: Дайджест НД ►
15 августа, 21:12
Что будет с украинской мобильной связью в Донецке и Луганске? Донбасс сегодня ►
14 августа, 21:55
В Украину через РФ в обход КПВВ: Новые преграды. Дайджест НД ►
08 августа, 21:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция