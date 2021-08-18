Участвующий в выборах в Госдуму «экс-премьер ДНР» задекларировал нулевой доход 

Бывший «премьер-министр» группировки «ДНР» Александр Бородай задекларировал нулевой доход перед выборами в Госдуму России, куда он баллотируется от правящей партии «Единая Россия» в Ростовской области. Об этом сообщает проект «Кавказ. Реалии» со ссылкой на данные ЦИК о доходах и имуществе кандидатов в депутаты.



Однако при заявленных нулевых доходах за год Бородай, который возглавляет сейчас «Союз добровольцев Донбасса», потратил 15 млн рублей на покупку нежилого помещения в Москве и внедорожника Lexus GX 460.



Источником средств Бородай назвал накопления за предыдущие годы и доход от продажи имущества. Сейчас, согласно декларации, на восьми счетах у него хранятся около 313 000 рублей.



Также в его собственности — два земельных участка в Московской (2,3 тысячи квадратных метров) и Ростовской (47/100 доли на участке в 351,3 тысячи квадратных метров) областях, а также две квартиры в Москве (общей площадью 205 кв. м) и два нежилых помещения там же (168 кв. м).

Александр Бородай является соратником бывшего кремлевского куратора «Л-ДНР» Владислава Суркова. По данным «Восточной правозащитной группы», сейчас Сурков курирует политические процессы в ОРДЛО, в частности, выборы в Госдуму.