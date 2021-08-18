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«ДНР» признала, что пропуск через «Успенку» не ускорился после ремонта и посетовала на РФ

18 августа 2021, 14:48

«ДНР» признала, что пропуск через «Успенку» не ускорился после ремонта и посетовала на РФ

Подконтрольный группировке «ДНР» пропускной пункт «Успенка» на границе России не смог увеличить пропускную способность после недавней реконструкции. Об этом заявили в «министерстве доходов и сборов ДНР», передает «ДАН».

Ранее в «ДНР» обещали, что реконструкция пункта пропуска «Успенка» позволит увеличить пассажиропоток на 30-40%.

В «министерстве» подчеркнули, что благодаря реконструкции была улучшена инфраструктура пункта — созданы дополнительные полосы движения, разделены пассажиропотоки, оборудованы рабочие места сотрудников. Но есть причины, влияющие на пропуск людей на этом участке границы.

Задержки с пропуском в «Миндоходов ДНР» связали с ситуацией на российской стороне.

«Немаловажным фактором, влияющим на пропускную способность "Успенки", является работа смежного пункта пропуска "Матвеев Курган" со стороны Российской Федерации. Расстояние между пунктами пропуска составляет 130 метров, ширина проезжей полосы в нейтральной зоне — всего восемь метров, что не позволяет одновременное продвижение легкового, грузового транспорта и автобусов, и в конечном итоге приводит к быстрому скоплению транспортных средств. В связи со скоплением транспортных средств в нейтральной зоне, происходит вынужденное искусственное снижение скорости оформления автомобилей на "Успенке"», — отмечается в сообщении.

«Успенка» — неподконтрольны Украине пункт пропуска, формально его работа была прекращена в 2014 году. Однако по факту это самый популярный пункт на границе ОРДО и РФ. Этим летом там наблюдаются километровые автомобильные очереди. Люди жаловались, что вынуждены под палящим солнцем часами ждать пересечения границы, причем, по их мнению — необоснованно.

В июле глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что российская сторона и «пограничники ДНР» обвиняют в очередях друг друга. Он пообещал решить ситуацию, однако проблема с очередями остается.

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