В Украине создадут биокластер по производству вакцин и тест-систем

Кабинет министров на заседании в среду принял решение о создании биокластера, в котором будут производить вакцины и тест-системы для диагностики инфекционных болезней. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.



По его словам, на создание биокластера «Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий» выделено 100 млн грн на текущий год.



«Кластер позволит уменьшить зависимость от импорта, а также объединить в одном месте государственные и частные ресурсы, чтобы максимально реализовать образовательный, научный и технический потенциал, который есть у нас в стране. Конечная цель – это разработка собственных вакцин. До этого должны начать производить тест-системы и вакцины с открытой технологией производства», – сообщил Шмыгаль.

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