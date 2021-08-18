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Кабмин поручил проверить «Донецкоблгаз» перед отопительным сезоном

18 августа 2021, 15:26

Кабмин поручил проверить «Донецкоблгаз» перед отопительным сезоном

Кабмин поручил Минэнергетики, НКРЭКУ и ряду других ведомств проверить деятельность «Донецкоблгаза» в рамках подготовки к отопительному сезону 2021/2022. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что это необходимо для недопущения на территории Донецкой области чрезвычайной ситуации.

Помимо этого Мининтеграции, Минэнерго, Минэкономики, Минфину, а также Донецкой ОГА поручено создать межведомственную рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов КП «Вода Донбасса».

6 марта «Донецкоблгаз» прекратил поставки газа 58 котельным областного коммунального предприятия «Донецктеплокоммунэнерго». На следующий день поставки газа в Донецкой области возобновились и котельные продолжили свою работу.

По факту отключения котельных на Донетчине зарегистрированы 82 уголовных производства.

НКРЭКУ в апреле приняла решение аннулировать с 1 августа 2021 года лицензию на распределение газа ПАО «Донецкоблгаз» за нарушения законодательства и злоупотребления при поставке природного газа.

9 марта 2021 СНБО года ввел санкции в отношении двух компаний из Гонконга, которые являются владельцами 49,9% «Донецкоблгаза».

В СБУ уточнили, что осуществляют досудебное расследование в отношении незаконных действий должностных лиц «Донецкоблгаза», направленных на повреждение объектов, имеющих важное хозяйственное и оборонное значение.

«Доля принадлежит компаниям с регистрацией в оффшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ. Решением суда права передаются в управление АРМА», — отметили в ведомстве.

Шевченковский райсуд Киева наложил арест на 49,99% акций «Донецкоблгаза». Суд принял решение о передаче арестованных акций НАК «Нафтогаз Украины».

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