На Донетчине закупили 16 новых школьных автобусов

В Донецкой области с начала учебного года на маршруты выйдут 16 новых школьных автобусов. Об этом рассказала директор департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на брифинге в Краматорске.



По ее словам, автобусы были закуплены за средства государственного бюджета в сумме 21,5 млн грн, а также местных бюджетов.



«Всего планируется подвозить больше 10 тысяч детей. Общее количество школьных автобусов, которые будут обслуживать маршруты и подвозить детей к школам и обратно домой, – 202 автобуса», – уточнила Татьяна Сидашева.