«ДНР» объявила график учебного года и как пройдет 1 сентября

Учебный год в школах на подконтрольной группировке «ДНР» территории начнется 1 сентября и завершится 27 мая. Об этом сообщает «министерство образования и науки ДНР».



Как отмечается, «министерство» разрешило проводить праздник «Первого звонка» на открытом воздухе «с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований социального дистанцирования».



Также определен график каникул. Осенние школьные каникулы установлены с 30 октября по 7 ноября, зимние – с 29 декабря по 9 января, весенние – с 26 марта по 3 апреля. Дополнительные каникулы для первоклассников пройдут с 14 по 20 февраля.