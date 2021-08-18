Одесского чиновника подозревают в «торговле» надбавками для военных из ООС

Сотрудники СБУ в Одесской области задержали местного чиновника по подозрению в «торговле» надбавками для военных из зоны проведения ООС. Об этом сообщили в пресс-центре управления СБУ области.



По данным следствия, чиновник почти год «торговал» надбавками для военных, которых отправляли на службу в зону операции Объединенных сил. За возможность получить максимальную премию он требовал половину из полученной суммы.



Отмечается, что в подчинении подозреваемого находилось около 500 человек, из которых более 90% постоянно ездят на ротацию в зону ООС. По предварительным данным, он со своими подельниками получал доход в сумме не менее 70 тысяч гривен ежемесячно.



«Для реализации схемы по "торговле" надбавками чиновник привлек четырех человек. Они собирали деньги с военных, при получении ими надбавок. Во время такой передачи один из офицеров-посредников был задержан с поличным», — говорится в сообщении.



Уголовное производство возбуждено по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Решается вопрос о сообщении чиновнику о подозрении и направлении материалов в суд для избрания ему меры пресечения.