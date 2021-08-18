На Луганщине задержали участницу незаконных вооруженных формирований

В Луганской области нацгвардейцы из состава Объединенных сил задержали женщину, подозреваемую в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.



32-летняя жительница одного из сел Луганщины проходила блокпост и проверку документов.



«Проверка с помощью базы данных подтвердила, что лицо подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям», – говорится в сообщении.



Женщину задержали и доставили в местный отдел полиции. Ей инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст.260 Уголовного кодекса Украины – «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».