На Донбассе с начала суток сохраняется тишина

С начала текущих суток на Донбассе на зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В то же время украинская сторона СЦКК информирует о том, что НВФ продолжают пренебрегать требованиями по отводу вооружения и военной техники. Это также отмечается в отчетах СММ ОБСЕ.



В частности, БПЛА малого радиуса действия СММ ОБСЕ зафиксировал на временно неподконтрольной территории Донецкой области, вблизи поселка Покровка, 3 единицы РСЗО БМ-21 «Град», которые размещены с нарушением линии отвода, 17 единиц танков, 3 единицы прицепных гаубиц 2А65 «Мста–Б», 3 единицы самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и 3 миномета, размещенных за пределами выделенных мест хранения. Кроме того, в зоне безопасности находится 22 единицы боевых бронированных машин.



Также патрулем СММ ОБСЕ зафиксирована РСЗО БМ-21 «Град», которая размещена с нарушением линии отвода на полигоне недалеко от населенного пункта Мирное и ЗРК 9К33 «Оса» в поселке Большое Орехово.



«Системные нарушения по активному передвижению вооружения и военной техники на территории, неподконтрольной правительству Украины, свидетельствуют об участии ВФ РФ в комплексных мероприятиях боевой подготовки на полигонах с последующей ротацией на линии разграничения», – подчеркивает украинская сторона СЦКК.

Читайте также: На Донбассе беспилотники ОБСЕ попали под обстрел над позициями боевиков